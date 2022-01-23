"Я не люблю програвати, мені завжди складно впоратися з поразками, але я думаю, що було важливо досягти серії з дев'яти матчів без поразок.

На даний момент наше відставання від таких команд, як Челсі, дуже серйозне. І команда, і склад. Я пишаюся докладеними зусиллями. Ми намагалися зробити все, але інколи цього мало. Особливо проти таких команд. Зараз між нами та топ-клубами є велика різниця.

Скасований гол Кейна?Дуже складно коментувати. Не хочу оцінювати рішення арбітра, але скасовувати такий гол в Англії... Це неймовірно для мене.

Можливо, мене сильніше розчарувала жовта картка, яку отримав Танганга, тому що, як я вважаю, він зіграв чисто", – цитує Конте ВВС.

Наразі Тоттенхем залишається на 7-й сходинці АПЛ, Челсі – 3-й.