Челсі здолав Тоттенхем у 30-му турі АПЛ (1:0). Відео гола та огляд матчу – на "Футбол 24"

Єдиний гол у матчі було забито на 50-й хвилині. Палмер подав із лівого флангу, а Енцо Фернандес виграв повітря та пробив головою точно в ціль – 1:0! Для Коула це перша результативна дія з 14 січня.

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Челсі зумів утримати перевагу та повернувся до зони Ліги чемпіонів, випередивши Манчестер Сіті на одне очко, а Ньюкасл – на два. Тоттенхем залишився з 34 балами – стільки ж мають Евертон і Вест Хем, які наразі займають 15-те і 16-те місця відповідно.

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