Челсі – Славія – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Челсі у неймовірному матчі перестріляв Славію (4:3) у рамках 1/4 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Челсі – Славія.

Челсі у надрезультативному матчі переграв Славію. Перший тайм був повністю за лондонцями. Рахунок відкрив Педро, подвоїв перевагу Делі, зрізавши м'яч у власні ворота, а Жиру і той же Педро зробили рахунок розгромним. Соучек в першій половині відіграв один гол, а в другому таймі Шевчік несподівано оформив дубль і скоротив відставання, проте Челсі втримав перемогу.

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