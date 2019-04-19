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Челсі – Славія – 4:3 – відео голів та огляд матчу

07:30 363 Читать на русском
Челсі – Славія – 4:3 – відео голів та огляд матчу
Челсі – Славія – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Челсі у неймовірному матчі перестріляв Славію (4:3) у рамках 1/4 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Челсі – Славія.

5’ Педро Родрігес
10’ Сімон Делі
17’ Олів'є Жиру
27’ Педро Родрігес
 
Томаш Соучек 26’
Петр Шевчік 51’
Петр Шевчік 55’
5’ Педро Родрігес
10’ Сімон Делі
17’ Олів'є Жиру
26’ Томаш Соучек
27’ Педро Родрігес
51’ Петр Шевчік
55’ Петр Шевчік

Челсі у надрезультативному матчі переграв Славію. Перший тайм був повністю за лондонцями. Рахунок відкрив Педро, подвоїв перевагу Делі, зрізавши м'яч у власні ворота, а Жиру і той же Педро зробили рахунок розгромним. Соучек в першій половині відіграв один гол, а в другому таймі Шевчік несподівано оформив дубль і скоротив відставання, проте Челсі втримав перемогу.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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