Іспанський оборонець "синіх" Сесар Аспілікуета поділився очікуваннями від дебютного матчу своєї команди у новому сезоні Ліги чемпіонів проти Севільї.

"Ми можемо і здатні боротися за все. У нас відбулися зміни в команді, але з 2012 року у мене зберігається впевненість, що ми здатні боротися за все.

Лемпард може покинути Челсі – боси "синіх" вже знайшли зіркову заміну наставнику

Цього року початок у Прем'єр-лізі вийшов не таким, як ми хотіли, але Ліга чемпіонів відкриває нові можливості. Севілья перемогла Вулверхемптон і Манчестер Юнайтед минулого сезону у Лізі Європи. Вони хочуть контролювати хід гри. Після втрати м'яча вони намагаються якомога швидше повернути його собі.

Я знаю тренера Севільї по грі в збірній. Я чекаю важкого матчу, але ми – Челсі, ми – граємо вдома і повинні бути готові до бою", – сказав Аспілікуета у коментарі офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, вже сьогодні, 20 жовтня, підопічні Френка Лемпарда на власному полі прийматимуть переможця Ліги Європи – Севілью. Початок матчу о 22:00.

Ібра – король без корони, обережний оптимізм Динамо і Шахтаря, стражденний Ліверпуль, парадокси Моурінью – огляд вікенду