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Челсі – Саутгемптон – 0:0 – відеоогляд матчу

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Челсі – Саутгемптон – 0:0 – відеоогляд матчу
Челсі – Саутгемптон – 0:0 – відеоогляд матчу

 У матчі 21-го туру АПЛ Челсі вдома не зумів обіграти Саутгемптон. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 21 тур

Челсі – Саутгемптон – 0:0

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У матчі між Челсі та Саутгемптона голів забито не було. Господарі створили декілька чудових моментів та повністю контролювали ситуацію на полі, але втілити свою перевагу у голи не змогли.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія21 турСтемфорд Брідж (Лондон)

Челсі - Саутгемптон: Середа 02 січня 2019

Челсі
Матч завершено
0 : 0
Саутгемптон
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Англія Відеоновини Челсі Челсі Саутгемптон Саутгемптон Челсі - Саутгемптон
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