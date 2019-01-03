Челсі – Саутгемптон – 0:0 – відеоогляд матчу

У матчі 21-го туру АПЛ Челсі вдома не зумів обіграти Саутгемптон. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 21 тур

Челсі – Саутгемптон – 0:0

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У матчі між Челсі та Саутгемптона голів забито не було. Господарі створили декілька чудових моментів та повністю контролювали ситуацію на полі, але втілити свою перевагу у голи не змогли.