Керманич лондонського Челсі Томас Тухель розповів про стан здоров'я оборонця Антоніо Рюдігера та півзахисника Матео Ковачіча напередодні матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

"Стосовно Рюдігера, думаю, він зіграє у захисній масці.

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У суботу він тренувався у масці, тому йому потрібно звикнути до неї. На жаль, Ковачіч, найімовірніше, не зможе зіграти", – цитує коуча офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що німецький центрбек зазнав травми обличчя у мадридській дуелі команд тиждень тому. Натомість хорватський хавбек не грав із початку квітня, нещодавно повністю відновився, але минулої п'ятниці відчував дискомфорт у місці травми. Лікарі вирішили не форсувати підготовку Ковачіча.

До слова, матч Челсі – Реал відбудеться у середу, 5 травня. Початок поєдинку о 22:00. Перший матч завершився внічию 1:1.

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