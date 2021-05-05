Ліга чемпіонів виходить на фінішну пряму. Вже відоме ім'я першого фіналіста – ним став Манчестер Сіті, який впевнено переграв ПСЖ. Там картина матчу виявилась більш-менш передбачуваною, а статус фаворита у "містян" був занадто явним. Тепер фани опинилися на межі англійського фіналу, однак у випадку з другим півфіналом все дещо складніше, ніж у Сіті. В мадридській зустрічі між Реалом і Челсі була зафіксована результативна нічия, яка залишає солідні шанси на прохід обом колективам, а зміст тієї гри не дав однозначної відповіді на питання, хто є сильнішим.

Челсі – Реал: Тухель назвав запоруку успіху, яка виведе лондонців у фінал Ліги чемпіонів

Проблема полягала в тому, що всі тактичні й ігрові цікавинки матчу вклалися у стартові 20-25 хвилин, за які команди встигли розмінятися голами. Після цього поєдинок закрився – і обидва тренери на це погодились. Втім, причини цієї згоди у Томаса Тухеля та Зінедіна Зідана були різними. Німця банально влаштовував рахунок, та і в принципі його команда краще почувається у "сухому" сценарії без великої кількості ризикованих рішень. Француз, своєю чергою, реагував на тактичні негаразди, які виникли у поєдинку.

Головна слабкість Реала у першому матчі крилася в неможливості витримувати агресивний тиск один в один, який Зінедін Зідан спробував нав'язати супернику. Для цього він віддзеркалив схему лондонців, зігравши у 3-4-2-1 – втім, побачивши стартовий склад "вершкових", Томас Тухель зрозумів задум. Відповіддю стали перехід на 3-5-2 з вільною роллю для Маунта й Жоржінью, які своїми переміщеннями перевантажували зони, витягували опікунів і призводили до розривів у пресингу мадридців. В теорії, розривів не повинні було виникати, однак Реал виявився неготовим ще й до темпу лондонців.

Разом із високою лінією оборони подібний футбол призводив до регулярних провалів "бланкос" і, зрештою, до гола Челсі – він прилетів із ситуативного обміну позиціями в центрі поля між Рюдігером і Жоржінью, а також й завдяки висмикуванню Мілітао на Маунта. Внаслідок цих рухів центрхави Реала банально не встигли розібратись і перебудуватись, аби зіграти по Рюдігеру. Антоніо ж покарав їх шикарним асистом за спину Едеру.

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Челсі міг забивати навіть не один гол, але проблеми з реалізацією не дозволили конвертувати перевагу в комфортний рахунок на табло. Реал же поступово вирівняв хід матчу й забив у відповідь, однак з цікавих інструментів у атаці можна було відзначити тільки класну роботу Бензема. Загалом, лондонці до перерви виглядали краще у всіх компонентах – після неї ж Зінедін Зідан перейшов до звичної моделі 4-3-3 з відмовою від високого пресингу. Гра закрилася, а небезпечних моментів більше не виникало.

Чи говорить цей матч про тактичну вразливість Реала? Так, але лишень частково. Нездатність перепресингувати Челсі серйозно впливає на якість контролю матчу й території – між тим, забити прекрасній обороні "аристократів" без домінування буде надзвичайно важко. Лондонці звикли контролювати центр і темп, а значить за нього потрібно вести активну боротьбу на дуже високих швидкостях. Для мадридців це серйозна проблема.

З іншого боку, варто відзначити спроможність Реала підлаштовуватись під несприятливий тактичний розклад. Коли "вершкові" відмовились від агресивного пресингу й стали більше працювати від глибокої позиційної оборони, у Челсі зникла ігрова перевага. Взагалі, Мадрид у поточному сезоні – це історія не про швидкість і не про пресинг, а про гру від недоліків суперника й дрібну позиційну роботу. Чи сильніший у цих компонентах колектив Томаса Тухеля? Тут однозначної відповіді мадридська зустріч не дала. Коли "вершкові" грають у звичний для себе футбол, вони, як мінімум, не провалюються.

Вочевидь, сьогодні Зінедін Зідан повернеться до класичної схеми 4-3-3. Однією з головних інтриг зустрічі є камбек Азара – екс-вожак Челсі вже відновився від травми й видав прекрасний перший тайм з Осасуною, однак по перерві бельгієць дещо підсів. Еден придавав "бланкос" нестандартність та динаміку, критично необхідну для поєдинку на Стемфорд Брідж, але все буде залежати від його фізичних кондицій.

До речі, зустріч проти памплонців команда виграла, дотиснувши суперника на останніх хвилинах – тепер безпрограшна серія Реала становить аж 20 матчів, причому за останні шість поєдинків команда пропустила всього один гол. До того ж "бланкос" продовжують битись за чемпіонство, хоча за сезон їх скосили майже 60 травм. Це багато говорить про здатність Реала тримати удар і адаптуватись до проблем.

Челсі, своєю чергою, напіврезервним складом переграв на вихідних Фулхем (2:0). Лондонці після другого голу відверто відбували номер, завдавши всього два удари по перерві – помітно, що підопічні Томаса Тухеля зараз сконцентровані виключно на півфіналі Ліги чемпіонів. В цьому є певна перевага над Реалом, якому доводиться вбиватись на два фронти, а з урахуванням відсутності значних кадрових проблем, кращої оборони (17 матчів на "нуль") та вищого темпу гри перевага стає ще серйознішою.

Втім, "аристократи" не можуть похизуватись міцною психологією. Це Мадрид не програє протягом кількох місяців, виживаючи навіть за найбільш несприятливих розкладів – лондонці ж можуть перемогти Манчестер Сіті, Ліверпуль і Тоттенхем, аби потім розгромно програти Вест Брому (2:5) та розписати нічию з Брайтоном (0:0). Крім того, у команди надзвичайно низька реалізація – в АПЛ вона забила на 7,66 гола менше, ніж очікувалось. Гірша статистика лишень у Брайтона. Левова частина з цього недобору лежить на Вернері. Між тим, на таких високих раундах ЛЧ якість реалізації стає одним з визначальних факторів – і тут Реал значно сильніший.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ковачіч – Васкес, Карвахаль

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Челсі – Реал Мадрид

Челсі: Менді – Крістенсен, Сілва, Рюдігер – Аспілікуета, Жоржінью, Канте, Чілвелл – Пулішіч, Маунт – Хаверц

Реал Мадрид: Куртуа – Одріосола, Рамос, Мілітао, Менді – Модріч, Каземіро, Кроос – Асенсіо, Бензема, Вінісіус

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

В принципі, команди рівні, але невеличку перевагу все ж варто віддати Челсі. По-перше, за "аристократів" грає виїзний гол – мадридці рано чи пізно змушені будуть йти вперед, відкриваючи простір за спиною, та і на психологічну впевненість цей фактор впливає. По-друге, у гостей гірша кадрова ситуація: так, в склад "бланкос" повернулися Азар, Рамос і Вальверде, але їхня фізична форма поки невідома – Одріосола ж нормально замінити Васкеса й Карвахаля не здатний. Томас Тухель, своєю чергою, має приблизно півтора рівноцінного складу, що дозволяє дивувати тактичними перебудовами й посилювати гру по ходу зустрічі.

Крім того, ця дуель буде тренерською. Зінедін Зідан у поточному сезоні став королем топ-матчів, завдяки окремим тактичним планам впевнено перегравши Рональда Кумана, Юргена Клоппа, Дієго Сімеоне, Джан П'єро Гасперіні й Антоніо Конте – всі ці поважні пани програли тактичну дуель. Томас Тухель став першим коучем, якому вдалося законтрити стартовий план Зінедіна Зідана. Ба більше – Реал у першому поєдинку проти "аристократів" так і не знайшов реальних інструментів щодо зламу оборони Челсі. Мадридці відмовились від пресингу й погодилась на вбивання ритму гри заради нічиєї.

Челсі – швидший колектив з більшою варіативністю в атаці. Лондонці в принципі не виглядають залежними від форми якогось окремого виконавця, чого не скажеш про "вершкових". До того ж вони мають виглядати більш свіжими у фізичному плані, адже посеред тижня у Реала був складніший матч, та і в цілому календар змушує мадридців грати на межі можливостей.

"Бланкос" точно дадуть бій. Все ж, це дуже потужний колектив, який має чемпіонський характер і хорошу структуру розіграшів і позиційного наступу – при цьому рахунок не змушує команду розкриватись раніше, ніж це буде потрібно. Цілком можливо, що матч навіть перейде в овертайм, але у прохід Реала в фінал не віриться. Занадто вже швидка, тактично гнучка та фізично витривала команда у Томаса Тухеля – і занадто велика у неї була перевага в Мадриді.

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