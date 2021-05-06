Челсі – Реал: Азар зі сміхом сприйняв виліт мадридців за крок до фіналу Ліги чемпіонів – дивна поведінка бельгійця
08:51 - Читать на русском
Вінгер Реала Еден Азар здивував соцмережі своєю реакцією на виліт клубу на стадії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
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Після гри камера зафіксувала Азара у компанії Курта Зума та Едуара Менді, які святкували вихід Челсі до фіналу Ліги чемпіонів.
Челсі – Реал Мадрид – 2:0 – відео голів і огляд матчу
Судячи з усього, Еден був радий не менше – на стоп-кадрі видно, що бельгієць від душі сміється, хоча його Реал вилетів з турніру.
Нагадаємо, Азар з 2012 по 2019 роки виступав за Челсі, після чого перебрався до Реала за 115 млн євро. Втім, у Мадриді бельгієць ніяк не може вийти на свій рівень через травми – у поточному сезоні він відіграву 18 зустрічах, забивши 3 голи.
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