Челсі та ПСЖ зустрінуться у фіналі Клубного чемпіонату світу. Де дивитися матч онлайн, підкаже "Футбол 24".

Матч Челсі – ПСЖ відбудеться вже сьогодні, 13 липня, і розпочнеться о 22:00 за Києвом. Фінал Клубного ЧС прийматиме арена MetLife Stadium.

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Медіасервіс MEGOGO покаже вирішальну гру КЧС-2025 на власній ОТТ-платформі. Переглянути матч можна за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Суспільне транслюватиме поєдинок на телеканалі Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

На MEGOGO матч Челсі – ПСЖ прокоментують Віталій Кравченко і Вадим Шевякін. Трансляцію можна знайти у підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт" та на окремих поп-ап каналах в розділі "Телебачення".

Нагадаємо, у півфіналі ПСЖ розгромив мадридський Реал (4:0). Челсі на шляху до фіналу впевнено переграв бразильський Флуміненсе (2:0). Обидва м’ячі забив нападник Жоао Педро.

Челсі – ПСЖ: анонс фіналу Клубного ЧС-2025