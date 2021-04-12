"Пасивний футбол? Ми не граємо так, і я не думаю, що варто міняти свій підхід. Нам просто потрібно зосередитися на своїй власній грі, постаратися показати свій найкращий футбол, що має допомогти нам вийти в півфінал.

Крістал Пелас – Челсі – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Напевно, Порту в якомусь сенсі простіше – у них є чітке завдання у вигляді трьох голів. Ми ж можемо опинитися у складному становищі, якщо будемо тільки утримувати свою перевагу. Я сподіваюся, що моя команда буде готова до випробування і зможе показати хороший футбол", – цитує Тухеля офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/4 фіналу ЛЧ Челсі на виїзді впевнено переміг Порту (2:0). Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 13 квітня, початок о 22:00.

Челсі здолав Порту – "дракони" були кращими, але заявку на півфінал ЛЧ зробила команда Тухеля