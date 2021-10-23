Челсі познущався з Норвіча в поєдинку 9-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

"Сині" вийшли вперед в рахунку вже на 8 хвилині – Маунт класно поцілив у дальній кут з-за меж штрафного. Хадсон-Одой через 10 хвилин подвоїв перевагу, реалізувавши вихід віч-на-віч після розкішного пасу Ковачіча. До перерви Челсі забив ще раз, гол в активі Ріса Джеймса.

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А в другій половині лондонці добили суперника. Чілвел та автогол Ааронса зробили перевагу непристойною, а Маунт остаточно принизив гостей, забивши двічі під завісу зустрічі.

Таким чином, Челсі набрав 22 очки та закріпився на першій сходинці, а Норвіч продовжує плентатись на дні турнірної таблиці з 2 пунктами після 9 зіграних турів.