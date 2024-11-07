У четвер, 7 листопада, у 3-му турі третього за силою євротурніру Челсі прийматиме вірменський Ноа. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч Челсі – Ноа відбудеться у Лондоні на Стемфорд Брідж і стартує о 22:00 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок показуватиме MEGOGO.

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Нагадаємо, Челсі взяв максимум у перших двох турах групового етапу. Ноа, для якого вихід у цю стадію турніру – вже досягнення, обіграв Младу Болеслав (2:0) та поступилася віденському Рапіду (0:1). Та поразка стала для вірменського клубу єдиною в останніх шести матчах (у п'яти матчах були виключно перемоги). Натомість у Челсі – два матчі без перемог (поразка від Ньюкасла та нічия з Манчестер Юнайтед).

Український півзахисник Михайло Мудрик вже традиційно для матчів Ліги конференцій потрапив до стартової одинадцятки. Щобільше, його фото стало головним на афіші зі стартовим складом.

Стартовий склад Челсі: Йоргенсен – Вейга, Адарабьойо, Бадіашиль, Дісасі – Енцо, Нкунку, Фелікс – Гіу, Мудрик, Джордж.

Запасні: Санчес, Меррік, Кукурелья, Мадуеке, Чуквуемека, Дьюсбері-Хлл, Гюсто, Касадеї, Рак-Сак'ї.

Стартовий склад Ноа: Чанчаревіч, Мурадян, Елдер Феррейра, Гонсалу Грегоріу, Чінарі, Сангаре, Амбарцумян, Мількович, Манвелян, Гонсалу Сілва, Етекі.

Запасні: Площадний, Торарінссон, Айяс, Дашян, Мендоза, Аванесян, Пабло Сантос, Петросян, Улад Омар, Пінсон.