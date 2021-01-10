Челсі приймав Моркем в рамках 1/32 фіналу Кубка Англії. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Кубок Англії, третій раунд

Челсі – Моркам – 4:0

Голи: Маунт, 18, Вернер, 44, Хадсон-Одой, 49, Хаверц, 85

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Моркем, який виступає у 4-му за силою дивізіоні Англії, не знайшов жодних аргументів проти зірок Челсі.

Відкрив рахунок Мейсон Маунт, якому вдався потужний дальній удар з-за меж штрафного майданчика, а ближче до перерви Вернер подвоїв перевагу лондонців. У другому таймі господарі добили суперника ще двома м'ячами.

Челсі крокує в 1/16 фіналу Кубка Англії.

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