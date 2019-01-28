Челсі – Манчестер Юнайтед та легка здобич для Манчестер Сіті Зінченка – жеребкування 5-го раунду Кубка Англії

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка Англії.
Центральним матчем стадії стане протистояння Челсі та Манчестер Юнайтед на Стемфорд Брідж. Натомість чемпіон Англії – Манчестер Сіті – зіграє з переможцем пари Мідлсбро – Ньюпорт, на яких чекає перегравання.
Челсі у дебютному матчі Ігуаїна розгромив Шеффілд Венсдей та вийшов в 1/8 фіналу Кубка Англії
Щодо інших клубів АПЛ, то Крістал Пелас зіграє з Донкастером, а Уотфорд із переможцем пари Портсмут – КПР. Ще два представники елітного дивізіону – Вулверхемптон і Брайтон – мають зіграти повторні матчі з Шрусбері та Вест Бромвічем відповідно.
Відзначимо, що поєдинки 5-го раунду Кубка Англії заплановані на 16 лютого.
Усі пари 5-го раунду Кубка Англії 2018/19:
Брістоль Сіті – Шрусбері / Вулверхемптон
Уімблдон – Міллуолл
Донкастер – Крістал Пелас
Мідлсбро / Ньюпорт – Манчестер Сіті
Челсі – Манчестер Юнайтед
Суонсі – Барнет / Брентфорд
Портсмут / Квінз Парк Рейнджерс – Уотфорд
Брайтон / Вест Бромвіч – Дербі Каунті