Челсі – Манчестер Юнайтед та легка здобич для Манчестер Сіті Зінченка – жеребкування 5-го раунду Кубка Англії

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка Англії.

Центральним матчем стадії стане протистояння Челсі та Манчестер Юнайтед на Стемфорд Брідж. Натомість чемпіон Англії – Манчестер Сіті – зіграє з переможцем пари Мідлсбро – Ньюпорт, на яких чекає перегравання.

Челсі у дебютному матчі Ігуаїна розгромив Шеффілд Венсдей та вийшов в 1/8 фіналу Кубка Англії

Щодо інших клубів АПЛ, то Крістал Пелас зіграє з Донкастером, а Уотфорд із переможцем пари Портсмут – КПР. Ще два представники елітного дивізіону – Вулверхемптон і Брайтон – мають зіграти повторні матчі з Шрусбері та Вест Бромвічем відповідно.

Відзначимо, що поєдинки 5-го раунду Кубка Англії заплановані на 16 лютого.

Усі пари 5-го раунду Кубка Англії 2018/19:

Брістоль Сіті – Шрусбері / Вулверхемптон

Уімблдон – Міллуолл

Донкастер – Крістал Пелас

Мідлсбро / Ньюпорт – Манчестер Сіті

Челсі – Манчестер Юнайтед

Суонсі – Барнет / Брентфорд

Портсмут / Квінз Парк Рейнджерс – Уотфорд

Брайтон / Вест Бромвіч – Дербі Каунті