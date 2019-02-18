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Челсі – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Кубку Англії

21:20 911 Читать на русском
Челсі – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Кубку Англії
Челсі – Манчестер Юнайтед: стартові склади на матч 1/8 фіналу Кубку Англії

Челсі приймає Манчестер Юнайтед у матчі 1/8 фіналу Кубку Англії. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24"

Матч 1/8 фіналу Кубку Англії Челсі – Манчестер Юнайтед розпочнеться о 21:30 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію поєдинку проведе "Футбол 24".

Лінгард та Марсьяль не допоможуть Манчестер Юнайтед у матчах з Челсі та Ліверпулем

Стартові склади:

Челсі: Аррізабалага – Аспілікуета (с), Рюдігер, Давід Луїс, Алонсо – Канте, Жоржінью, Ковачіч – Педро, Ігуаїн, Азар

Запасні: Кабальєро, Крістенсен, Дзаппакоста, Барклі, Хадсон-Одой, Вілліан, Жиру

Манчестер Юнайтед: Ромеро – Янг (с), Ліндельоф, Смоллінг, Шоу – Еррера, Матіч, Погба, Мата – Лукаку, Решфорд

Запасні: Де Хеа, Байї, Далот, Фред, Мактомінай, Перрейра, Алексіс

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Кубок Англії1/8 фіналу

Челсі - Манчестер Юнайтед: Понеділок 18 лютого 2019

Челсі

live
0 : 2
Манчестер Юнайтед
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Англія Челсі - Манчестер Юнайтед Челсі Челсі Кубок Англії Кубок Англії 2018/19 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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