Челсі – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Кубку Англії

Челсі приймає Манчестер Юнайтед у матчі 1/8 фіналу Кубку Англії. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24"

Матч 1/8 фіналу Кубку Англії Челсі – Манчестер Юнайтед розпочнеться о 21:30 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію поєдинку проведе "Футбол 24".

Стартові склади:

Челсі: Аррізабалага – Аспілікуета (с), Рюдігер, Давід Луїс, Алонсо – Канте, Жоржінью, Ковачіч – Педро, Ігуаїн, Азар

Запасні: Кабальєро, Крістенсен, Дзаппакоста, Барклі, Хадсон-Одой, Вілліан, Жиру

Team news is in at the Bridge!



Here's how the Blues line up... #CHEMUN pic.twitter.com/rj2qmAuOfi