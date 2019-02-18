Челсі – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Кубку Англії

Челсі приймає Манчестер Юнайтед у матчі 1/8 фіналу Кубку Англії. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24"
Матч 1/8 фіналу Кубку Англії Челсі – Манчестер Юнайтед розпочнеться о 21:30 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію поєдинку проведе "Футбол 24".
Лінгард та Марсьяль не допоможуть Манчестер Юнайтед у матчах з Челсі та Ліверпулем
Стартові склади:
Челсі: Аррізабалага – Аспілікуета (с), Рюдігер, Давід Луїс, Алонсо – Канте, Жоржінью, Ковачіч – Педро, Ігуаїн, Азар
Запасні: Кабальєро, Крістенсен, Дзаппакоста, Барклі, Хадсон-Одой, Вілліан, Жиру
Манчестер Юнайтед: Ромеро – Янг (с), Ліндельоф, Смоллінг, Шоу – Еррера, Матіч, Погба, Мата – Лукаку, Решфорд
Запасні: Де Хеа, Байї, Далот, Фред, Мактомінай, Перрейра, Алексіс
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