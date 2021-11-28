Виконувач обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед Майкл Каррік прокоментував посадку нападника Кріштіану Роналду в запас на матч 13-го туру англійської Прем'єр-ліги проти лондонського Челсі.

"Кілька правок і змін, щоб освіжити ситуацію.

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Ім'я Роналду виділяється [на лаві запасних]. Я добре поспілкувався з Кріштіану, з ним усе гаразд", – наводить слова коуча інсайдер Фабріціо Романо в своєму твіттері.

Відзначимо, що після свого повернення на Олд Траффорд португалець не грав зі старту лише в матчі 7-го туру АПЛ проти Евертона (1:1).

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