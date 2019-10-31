Челсі – Манчестер Юнайтед – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед здолав Челсі в матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Челсі – Манчестер Юнайтед.

Підопічні Уле-Гуннара Сульшера на Стемфорд Брідж обіграли Челсі. Героєм зустріч у складі "червоних дияволів" став Маркус Решфорд.

Ліверпуль – Арсенал – 5:5 (5:4 пен) – відео голів та огляд матчу

22-річний форвард реалізував пенальті в першому таймі, а в другому – забив неймовірний гол ударом зі штрафного, здобувши для своєї команди перемогу. У складі Челсі відзначився Міши Батшуаї.

Зазначимо, що гра в Лондоні стала вже третьою переможною поспіль для команди з Олд Траффорд.

Ліверпуль у серії пенальті переміг Арсенал і вийшов в 1/4 фіналу Кубка ліги – команди забили десять голів в основний час