Челсі – Манчестер Юнайтед – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Україна — 01:13 12758
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Динамо – Шахтар: драма в 1/8 Кубка України – 2 вилучення, золотий гол українського Рамоса і одна з найкращих битв
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Ліверпуль у серії пенальті переміг Арсенал і вийшов в 1/4 фіналу Кубка ліги – команди забили десять голів в основний часАнглія — 30 жовт 2482
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Кубок України: визначились усі учасники 1/4 фіналу турніруКубок України — 30 жовт 5910
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Аталанта без Маліновського вирвала нічию в НаполіІталія — 30 жовт 568
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Динамо – Шахтар – 2:1 – відеоогляд матчу з диво-голом Сидорчука та переможним м'ячем чемпіона світуКубок України — 30 жовт 11304