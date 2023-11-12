Вінгер Челсі Михайло Мудрик може не зіграти проти Манчестер Сіті у поєдинку 12-го туру АПЛ.

Мудрик з невідомих причин пропустив останнє тренування Челсі, через що є підозра, що Михайло не зможе зіграти, повідомляє football.london.

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Підозрюють, що в українця знову виникли проблеми зі здоров'ям, через які він вже пропустив кілька матчів у сезоні 2023/24.

Додамо, що Мудрик зіграв 33 хвилини у поєдинку проти Тоттенхема (6 листопада). Українцю не вдалось забити, хоча мав розкішний шанс, але перебував у офсайді, коли він та Ніколя Джексон вискочили удвох на одного воротаря.

У поточному сезоні Михайло зіграв у 10 поєдинках за Челсі, в яких відзначився 2 голами. Матч проти Манчестер Сіті відбудеться вже сьогодні, 12 листопада, початок о 18:30.

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