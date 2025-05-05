Ліверпуль став лише четвертою командою, яка програла свій перший матч після того, як де-факто стала чемпіоном Англії. Раніше подібним антидосягненням відзначилися Арсенал (1997/98, проти Ліверпуля), Челсі (2005/06, проти Блекберна) і самі "червоні" (2019/20, проти Манчестер Сіті).

Челсі впевнено переміг Ліверпуль – лондонці зберегли місце в зоні ЛЧ, Палмер перервав 18-матчеву безгольову серію

У цій зустрічі тон задав швидкий гол Енцо Фернандеса на третій хвилині. Гравці Челсі, мабуть, приспали пильність "червоних" своїм чемпіонським коридором і швидко вийшли вперед.

Після перерви Куанса відзначився автоголом, а Коул Палмер реалізував пенальті. Єдиною світлою плямою в грі Ліверпуля став гол ван Дейка на 85-й хвилині. Це ще добре, що арбітр не вилучив Аліссона за його фол за межами штрафного майданчика! Виявилося, що бразильського воротаря врятував офсайд Джексона...