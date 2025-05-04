Челсі вшанував чемпіонство Ліверпуля

Поєдинок мав дуже велике значення для лондонців. Вони мали перемагати, аби відірватись від Ноттінгема й Астон Вілли на три очки – і тим самим залишитись на останній позиції в зоні ЛЧ. От тільки в суперники приїхав свіжоспечений чемпіон Англії, який не знав поразок від Челсі протягом чотирьох років. На Стемфорд Брідж же мерсисайдці не програвали з 2020 року.

Матчу передував чемпіонський коридор, який влаштували червоним:

Публіка на Стемфорд Брідж не оцінила цього жесту:

Chelsea’s guard of honour for Liverpool

pic.twitter.com/VTnFNBhi2d — The Screenshot Lad (@thescreenlad) May 4, 2025

Чемпіон пересвяткував

Першу годину зустрічі підопічні Арне Слота провалили тотально. На цьому відрізку свіжоспечений чемпіон провів всього чотири удари, не створивши жодного небезпечного моменту. І це при 72% володіння. До активу "червоних" можна було занести тільки кілька перспективних передач – як на 13-й хвилині, коли Гакпо закрутив м'яч на дальню стійку. Салах не встиг до м'яча.

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Челсі ж відкрив рахунок вже на 3-й хвилині. Палмер відкрився між лініями й запустив передачу на правий фланг, а Нету пройшов уперед і прострілив. Ендо не зміг перехопити крос, дозволивши Фернандесу зіграти на замиканні – Енцо другим дотиком поцілив під праву стійку. 1:0!

- Enzo Fernandez gives Chelsea the lead! 1-0! pic.twitter.com/yTwUXChahO — VAR Hub (@VARHub) May 4, 2025

На 10-й хвилині Челсі міг не тільки 2:0 оформити, а й вилучення для Аліссона заробити. Голкіпер вийшов за межі штрафного й зрубав Джексона при виході віч-на-віч – втім, Ліверпулю пощастило. Ніколас заліз у явний офсайд.

На 43-й хвилині стався ще один вихід сам на сам. Тепер вже Джексон асистував, а Мадуеке забив гол. Ліверпуль знову врятувався офсайдом.

Між цими епізодами стався удар Нету з лінії штрафного, який пройшов пов ближню стійку. В цілому, Челсі виглядав значно переконливіше у просуванні м'яча. Взнаки давалася відсутність Гравенберха й Макаллістера, без яких опорна зона Ліверпуля сипалась. Крім того, у центрі оборони частенько помилявся Кванса.

Команди відправились відпочивати за мінімальної переваги "синіх". Другий тайм розпочався без кадрових перестановок і без змін у грі – як наслідок, вже за сім хвилин по перерві Челсі забив вдруге. Точніш, забив Ліверпуль. У власні ворота.

Все почалося з прориву Палмера з правого флангу в штрафний. Коул легко переграв Цімікаса й виконав простріл вздовж лінії воротарського, а там почалася метушня. Ван Дейк у спробі вибити м'яч влучив у Квансу, а від Джаррела сфера закотилась у сітку – 2:0!

Ліверпуль спробував повернутись, але "згорів"

Арне Слот миттєво провів заміни. На 58-й хвилині замість Жоти й Трента вийшли Нуньєс і Бредлі, а на 69-й гру освіжили Собослай і Макаллістер (Ендо й Елліот відправились на лавку). Цей хід приніс певні зрушення – гості почали довго комбінувати на чужій половині й мали 6:0 за ударами з 63-ї по 78 хвилини. От тільки гострих моментів не виникало.

Челсі десь свідомо підсів, аби карати суперника на зустрічних курсах. І це працювало! Так, на 80-й хвилині свіжий Санчо отримав передачу від Енцо й пробив з лівого краю штрафного (Аліссон парирував), а на 81-й Палмер переграв Бредлі й несподівано вгатив з нульового кута. Стійка врятувала Ліверпуль!

Покарання за марнотратство прилетіло на 85-й хвилині, коли Ван Дейк замкнув подачу з кутового. 2:1! Здавалося, що зараз чемпіон зловить кураж і побіжить на камбек – але замість цього мерсисайдці зловили пачку крутих контратак.

Зрештою, вони завершились пенальті, який на 5-й хвилині привіз Кванса. Палмер підійшов до позначки й впевнено переграв Аліссона. Таким чином, Коул перервав 18-матчеву безгольову серію. Що найбільш важливо, він встановив остаточний рахунок – 3:1! Ліверпуль зазнав третьої поразки в чемпіонаті, а Челсі зберіг місце в зоні ЛЧ.