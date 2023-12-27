Челсі приймає Крістал Пелас в рамках 19-го туру АПЛ. Шукайте стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу в цій новині на "Футбол 24".

Матч 19-го туру АПЛ 2023/24 між Клістал Пелас і Челсі розпочнеться о 21:30 за київським часом. Телетрансляція доступна на ОТТ-платформі Setanta Sports (для перегляду потрібно мати відповідну підписку). Також гру покажуть на телеканалі Setanta Sports. Стежити за головними подіями можна в текстовому онлайні на Футбол 24.

Мудрик і Ко мають жахливі кадрові проблеми – одразу 12 гравців Челсі пропустять матч АПЛ

Михайло Мудрик розпочне зустріч у стартовому складі. Сьогодні українець опиниться в складній ситуації, коли просто зобов'язаний давати результат. З різних причин Маурісіо Почеттіно не може розраховувати на Рахіма Стерлінга, Бена Чілвелла, Роберта Санчеса, Карні Чуквеемеку, Трево Чалобу, Енцо Фернандеса та Коула Палмера. Челсі потрібна перемога, адже за останні чотири матчі АПЛ "сині" зазнали трьох поразок. Водночас у Крістал Пелас справи ще гірші – одна перемога за останні 11 матчів.

Челсі – Крістал Пелас: стартові склади

Челсі: Петровіч – Гюсто, Дісасі, Бадіашіль, Колвіл – Кайседо, Галлахер – Матсен, Нкунку, Мудрик – Джексон

Крістал Пелас: Хендерсон – Клайн, Геї, Андерсен, Мітчелл – Лерма, Річардс – Олісе, Езе, Айю – Матета