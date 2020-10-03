Челсі – Крістал Пелас – 4:0 – відео голів та огляд матчу
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Попри домінацію підопічних Лемпарда у першій половині гри, відкрити рахунок до свистка на перерву гравцям Челсі не вдалось.
Челсі розгромив Крістал Пелас – два пенальті за чотири хвилини і дебютний гол Чілвела
У другому таймі "сині" влаштували справжній голепад, спершу новачок господарів Бен Чілвел відзначився дебютним голом, згодом Зума подвоїв перевагу Челсі. Добив гостей Жоржінью, який реалізував два пенальті перед фінальним свистком.
Після 4-х турів АПЛ Челсі розташувався на 4-й сходинці, Крістал Пелас – 8-й.
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