Челсі приймав Крістал Пелас в рамках 4-го туру чемпіонату Англії. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Попри домінацію підопічних Лемпарда у першій половині гри, відкрити рахунок до свистка на перерву гравцям Челсі не вдалось.

Челсі розгромив Крістал Пелас – два пенальті за чотири хвилини і дебютний гол Чілвела

У другому таймі "сині" влаштували справжній голепад, спершу новачок господарів Бен Чілвел відзначився дебютним голом, згодом Зума подвоїв перевагу Челсі. Добив гостей Жоржінью, який реалізував два пенальті перед фінальним свистком.

Після 4-х турів АПЛ Челсі розташувався на 4-й сходинці, Крістал Пелас – 8-й.

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