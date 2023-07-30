Челсі проводить товариську зустріч з Фулхемом. Склади і онлайн-трансляцію дивіться на "Футбол 24".

Лондонці зіграють черговий контрольний матч в рамках передсезонної підготовки. Новим суперником команди Маурісіо Почеттіно став Фулхем. Зустріч стартувала о 21:45 за київським часом, а подивитися матч можна на YouTube-каналі Сетанта Спорт. В попередніх трьох матчах Челсі здобув дві перемоги і нічию.

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