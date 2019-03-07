Челсі – Динамо: як кияни лідирують в ЛЄ, або Хто в українців найкращий і що найслабше – версія англійських ЗМІ

Челсі і київське Динамо зійдуться 7-го березня в Лондоні у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи 2018/19. Англійські журналісти жваво аналізують сильні і слабкі сторони команди Хацкевича.

Матч Челсі – Динамо стартує о 22:00 за київським часом. Автор таблоїду Express Sport Джеймс Бенсон переконаний, що головний тренер господарів Мауріціо Саррі повинен використати 3 тактичні ключі для того, щоб взяти гру і протистояння під контроль. Челсі забив по 2 голи в останніх лондонських дербі в рамках АПЛ проти Тоттенхема та Фулхема і спробує як мінімум повторити це в четвер. Італійський наставник обережно ставиться до загроз, які має у своєму розпорядженні Хацкевич, вважає журналіст. І ось яку тактику Саррі мав би використати, на його погляд.

Челсі – Динамо: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Україна – динамівці, які грали останній матч з лондонцями, де вони зараз

Азар має взяти відповідальність за себе

Було б легко захопити територію і підтвердити свою перевагу на ранній стадії поєдинку, використовуючи хороший ритм перекочування м'яча. Однак немає кращого варіанту, аби взяти гру під контроль, як забити гол. Челсі потрібно якнайшвидше постачати снаряди своїй головній атакувальній зірці. Еден Азар сіє спустошення серед захисників по всій Європі, і він повинен взяти на себе відповідальність за креатив. Цей гравець міг би завдати серйозної шкоди Динамо і покласти його на лопатки, ось тільки є один нюанс – бельгієць опинився у запасі.

Челсі – Динамо: стартові склади на матч 1/8 Ліги Європи

Щільно прихопити Циганкова

Віктор належить до найперспективніших молодих талантів українського футболу, який провів декілька блискучих сезонів на дорослому рівні. Циганков забив 11 голів у всіх турнірах поточного сезону, комфортно почуваючись в атаці на флангах та в центрі. Челсі потрібно не дати 21-річному вінгеру залишити свій слід у Лондоні, якщо вони хочуть отримати перевагу в протистоянні. Приклеїти людину до атакувального гравця, який ще й охоче ділиться пасами з партнерами, буде мудрим рішенням.

Челсі – Динамо: де дивитись матч Ліги Європи

Надати варіанти для Жоржінью

Бразилець, який народився в Італії, прибув у Челсі з репутацією одного з найтоповіших півзахисників, що вміють тримати контроль, але не завжди міг впоратись з ажіотажем навколо його персони. Жоржінью виглядає найбільш ефективним, коли йому дають час обрати, куди саме віддати пас. Однак йому потрібно мати кількох партнерів по команді, які відкриватимуть йому можливості рухати м'яч та отримувати позицію для смертельних передач. Азар і компанія повинні виконувати дуже багато бігової роботи, щоб Жоржінью не завершив матч так, ніби перебував не у своїй тарілці.

Squawka: 3 сильні сторони Динамо

Журналіст аналітичного порталу Харрі Едвардс вважає, що Ліга Європи може виявитись для Челсі найкращим варіантом для потрапляння в ЛЧ на наступний сезон, хоча перегони за топ-4 АПЛ – у розпалі. Челсі чекає найуспішніший в історії український клуб, який виграв свою групу ЛЄ, здобувши 3 перемоги і 1 раз програвши. Динамо, яке йде 2-м у чемпіонаті України, не вважають фаворитом, але команда може кинути всі сили на це протистояння. Так що ж такого є к киян, і як вони можуть це використати, щоб здобути шокуючий результат? У команди є 3 сильні сторони, які можуть зашкодити Челсі, та 2 слабкі, які лондонський клуб може використати.

Челсі – Динамо: прогноз на матч Ліги Європи

Повітряні дуелі. В українському чемпіонаті навіть найсильніші команди іноді покладаються на базові речі, аби пробити жорсткий захист суперника. Для Динамо найкращим способом контролювати гру буде тримати м'яч у повітрі якомого частіше, засмучуючи як Челсі, так і його фанатів. У "синіх" немає великої кількості високих гравців, особливо в передній лінії. Кияни, які виграють у середньому за матч 21,5 повітряної дуелі в Лізі Європи, є найкращою командою за цим показником серед тих, що залишились на стадії 1/8 фіналу.

А Тамаш Кадар лідирує серед основних гравців команди з показником у 5,2. Це буде життєво важливим, якщо виникне дуель проти Олів'є Жиру. Від себе "Футбол 24" додасть, що угорець, який взимку відчув проблеми зі здоров'ям, може взагалі не вийти на поле, адже його доволі успішно замінив після відновлення сезону Артем Шабанов. Видання вражене не тільки кількістю виграних Тамашем верхових єдиноборств, але й відсотком успішності (72,1%). Щільно пресингуючи поблизу воріт Челсі, кияни можуть змушувати лондонців віддавати дальні передачі верхом, де Кадар виграватиме боротьбу і повертатиме володіння. Він міг би бути ключовим для Динамо, але, як і Азар, лише на лаві запасних.

Солідна оборона не може бути побудована лише на грі другим поверхом. Необхідна якісна гра і внизу. Київські захисники забезпечують це, коли суперники намагають перевести м'яч у штрафний через передачі з країв. Динамо посідає 2-е місце за заблокованими прострілами і навісами (у середньому 2,9 за матч) серед команд, які залишились (лише Краснодар має кращі показники – 3,4. Лівий оборонець Віталій Миколенко зупиняє в середньому 1 пас з флангу. Його колега з правого флангу Томаш Кендзьора демонструє таку ж вражаючу статистику, блокуючи 0,8 подачі за гру.

Враховуючи те, що Челсі використовує флангових захисників і півзахисників для атак, поляк та українець можуть стати ключовими у питанні зриву планів своїх опонентів, адже від Жиру, який має великі шанси вийти в основі, в такому випадку буде мало користі. Заблоковані краї можуть змусити вінгерів "синіх" зміщуватись в центр, де і так буде достатньо багато людей. За улюбленої схеми Динамо 4-2-3-1 мінімум четверо гравців утворюватимуть своєрідний блокпост у цій зоні.

Атака. Віктор Циганкова заповнив прогалину після відходу Андрія Ярмоленка. Продукт академії Динамо є одним з ключових гравців як в УПЛ, так і в Лізі Європи. Циганков досягнув двозначної кількості голів та асистів (11+10) у всіх турнірах сезону 2018/19, діючи і на лівому, і на правому флангах. Гравець, який був капітаном у багатьох іграх, є найкращим бомбардиром киян в чемпіонаті України (9 голів), забивши ще 2 в ЛЄ, але його креативність також життєво важлива.

Лише Вілліан (5) та гравець БАТЕ Ігор Стасевіч (7) зробили більше гольових пасів, ніж 21-річний Циганков (4) в нинішній Лізі Європи. Віктор у 19 років став другим наймолодшим автором гола Динамо в єврокубках, відзначившись у 2016-му. Завдяки таким виступам у молодому віці його стали порівнювати з Андрієм Шевченком та 4-разовим переможцем Ліги чемпіонів, зіркою Реала Гаретом Бейлом.

Креатив – перша слабка ланка. Челсі пропустив лише 4 голи за 8 матчів ЛЄ, хоча Саррі часто застосовував ротацію в захисті. Проблема Динамо полягає в тому, що вони не виглядають як команда, що змушує страждати оборону суперника. У поточному євросезоні кияни створюють у середньому 8,1 моменту за гру. Найкращий у цьому – Циганков (2,9). Усе це дає команді 10,1 удару за матч і 13 голів за 8 ігор. Як видається, це не достатньо гарні цифри для того, щоб пройти клуб, який вже вигравав Лігу Європи одного разу. Це можуть бути довгі 180 хвилин для українців, якщо Саррі вирішить тримати атаку суперника на відстані, тоді як його команда володітиме м'ячем більшість ігрового часу.

Динамо має великі проблеми із захистом в Європі. Хоча київський клуб у деяких параметрах може похвалитися сильними оборонними навичками, загалом його захист виглядає не найкраще. Якщо на внутрішній арені команда зберегла свої ворота сухими 14 разів у 21-й зустрічі, то на європейській арені лише 4 сухі матчі з 12-и. З цих чотирьох 2 матчі без пропущених голів припали на Лігу Європи, в одному з яких кияни вибили Олімпіакос і пройшли далі.

Динамо часто запрошує суперників до атаки в цьому сезоні. Кияни дозволяють суперникам завдавати в середньому 13,9 удару за гру. Це другий найгірший результат серед 16-и команд, які залишились в ЛЄ. Челсі, який лідирує за кількістю ударів (19,1 за матч) в Лізі Європи, матиме немало нагод для підтвердження свого статусу. Лондонський клуб посідає 4-е місце серед усіх клубів у турнірі за кількістю забитих м'ячів (17 за 8 ігор). Команда Саррі має всі шанси продовжити свою гольову серію, адже забивала в кожному матчі єврокубкового сезону.

Синдром всевладдя і тіньове керівництво: чому Челсі пожирає своїх тренерів