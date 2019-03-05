Челсі – Динамо: у двох аеропортах Лондона напередодні прильоту киян знайшли вибухівку

Ліга чемпіонів — 21:50 815
-
Реал Мадрид – Аякс: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
-
Челсі – Динамо: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Україна – динамівці, які грали останній матч з лондонцями, де вони заразЛіга Європи — 21:40 1281
-
Челсі вирішив продати Кепу через конфлікт з СарріАнглія — 20:01 3772
-
Мораєс подав документи на українське громадянство, – ЦиганикЗбірна України — 18:04 4248
-
"Мені подобається Шахтар, але я маю власні амбіції". Правила життя Паулу ФонсекиОвертайм — 16:10 2916