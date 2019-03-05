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Челсі – Динамо: у двох аеропортах Лондона напередодні прильоту киян знайшли вибухівку

21:19 236 Читать на русском
Челсі – Динамо: у двох аеропортах Лондона напередодні прильоту киян знайшли вибухівку
У аеропортах Лондона знайшли вибухівку / ВВС

У Лондоні невідомі заклали вибухівку у двох аеропортах та на залізній дорозі.

 

Британська контртерористична поліція виявила у аеропортах Хітроу та Лондон Сіті, а також на залізничній станції Ватерлоу три пакети з вибухівкою.

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Саморобні вибухові пристрої були виявлені у поштових пакетах формату А4. Поліція розглядає ці випадки, як пов’язані один з одним, повідомляє ВВС.

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Нагадаємо, 7 березня у Лондоні відбудеться матч 1/8 фіналу Ліги Європи між Челсі та київським Динамо. Зауважимо, що кияни ще не вилетіли у Англію.

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Ліга Європи Челсі - Динамо Динамо Динамо Челсі Челсі
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