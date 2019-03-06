Челсі – Динамо: Циганик дав прогноз на матч Ліги Європи

А Динамо навпаки показало себе у весняній частині дуже якісно і дуже непогано. Команда ще поки не втратила жодного очка, достатньо впевнено себе почуває.
Є кадрові проблеми: травма Соля, відсутність Вербіча. Є не так багато футболістів, які можуть замінити цих гравців, але суть залишається: Динамо може нав'язати боротьбу Челсі.
Мій прогноз: Динамо обов'язково заб'є в Лондоні, у киян будуть моменти і вони знайдуть свій шанс. І я ризикну припустити, що цей поєдинок закінчиться результативною нічиєю. Я вважаю, що цей результат дозволить Динамо в Києві вирішити питання щодо виходу в 1/4 фіналу", – сказав Ігор Циганик на ютуб-каналі Football Hub.