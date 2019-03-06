Челсі – Динамо: Циганик дав прогноз на матч Ліги Європи

Футбольний журналіст Ігор Циганик поділився своїми очікуваннями від матчу Ліги Європи між Челсі та Динамо.

"Вірю, що Динамо зможе нав'язати свій футбол, нав'язати боротьбу футболістам лондонського клубу. Тим більше, що ситуація, яка зараз склалася у Челсі – не найкраща для команда.

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А Динамо навпаки показало себе у весняній частині дуже якісно і дуже непогано. Команда ще поки не втратила жодного очка, достатньо впевнено себе почуває.

Є кадрові проблеми: травма Соля, відсутність Вербіча. Є не так багато футболістів, які можуть замінити цих гравців, але суть залишається: Динамо може нав'язати боротьбу Челсі.

Мій прогноз: Динамо обов'язково заб'є в Лондоні, у киян будуть моменти і вони знайдуть свій шанс. І я ризикну припустити, що цей поєдинок закінчиться результативною нічиєю. Я вважаю, що цей результат дозволить Динамо в Києві вирішити питання щодо виходу в 1/4 фіналу", – сказав Ігор Циганик на ютуб-каналі Football Hub.

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