Челсі – Динамо: травмований Соль звернувся до одноклубників перед матчем

Форвард киян Фран Соль, який пропустить матч проти Челсі через пошкодження плеча, підтримав одноклубників перед поєдинком на Стемфорд Брідж.

"Вперед хлопці!! Зробіть це для тих, хто не бути там!!", – написав іспанський нападник Динамо у Twitter.

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Нагадаємо, Фран травмував плече в минулому матчі "біло-синіх" проти Десни. Лікар Динамо Леонід Миронов розповів, що Солю знадобиться хірургічне втручання. Форвард ризикує вже не зіграти у поточному сезоні.

Менш ніж за годину пролунає стартовий свисток у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи між Челсі та Динамо.

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