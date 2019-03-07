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Челсі – Динамо: травмований Соль звернувся до одноклубників перед матчем

21:21 1016 Читать на русском
Челсі – Динамо: травмований Соль звернувся до одноклубників перед матчем
Травмований Соль звернувся до одноклубників / ФК Динамо

Форвард киян Фран Соль, який пропустить матч проти Челсі через пошкодження плеча, підтримав одноклубників перед поєдинком на Стемфорд Брідж.

17’ Педро Родрігес
 

"Вперед хлопці!! Зробіть це для тих, хто не бути там!!", – написав іспанський нападник Динамо у Twitter.

Челсі – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

Нагадаємо, Фран травмував плече в минулому матчі "біло-синіх" проти Десни. Лікар Динамо Леонід Миронов розповів, що Солю знадобиться хірургічне втручання. Форвард ризикує вже не зіграти у поточному сезоні.

Менш ніж за годину пролунає стартовий свисток у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи між Челсі та Динамо.

Челсі – Динамо: стартові склади на матч 1/8 Ліги Європи

Теги
Ліга Європи Челсі - Динамо Динамо Динамо Фран Соль Фран Соль
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