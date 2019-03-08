Челсі – Динамо: Сидорчук став найкориснішим гравцем киян за версією InStat

Півзахисник київського Динамо Сергій Сидорчук став найкориснішим у складі своєї команди в програному лондонському Челсі (0:3) матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Капітан "біло-синіх" набрав 314 балів за даними InStat. Про це повідомляє Команда №1.

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Сидорчук виконав 66 техніко-тактичних дій із браком 20 %, віддав 41 точну передачу (85 %), а 27 % із них були спрямовані вперед. Також хавбек виграв 10 із 15-ти єдиноборств, що стало найкращим показником у складі обох команд. Також в його активі 5 відборів, 5 перехоплень і 3 підбирання.

Також варто відзначити, що два з трьох ударів Динамо по воротах Челсі завдав саме Сидорчук. Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи пройде 14 березня в Києві.

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