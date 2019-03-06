Челсі – Динамо: Ребров оцінив шанси киян у протистоянні з лондонцями

Екс-тренер Динамо, а нині наставник Ференцвароша Сергій Ребров поділився думками щодо протистояння киян в 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.

"Не знаю, якою буде тактика Хацкевича. Можу сказати тільки одне – зараз Динамо перебуває у вигідному становищі. На команду не тисне такий тягар відповідальності за результат, який був протягом всього турніру. Вийшли б на Славію – тоді так. Всі б говорили: "Зобов'язані проходити".

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У нинішній ситуації футболісти можуть вільніше себе почувати і показати всі свої найкращі якості. Немає ніякого тиску, можна вийти і продемонструвати хороший футбол на фоні такого суперника. Втрата окремих виконавців – це завжди погано. Але я бачу, що у Динамо є команда, є кістяк, а це найголовніше.

У Челсі володіння м'ячем має тотальний характер. У лондонців найсильніші атакуючі виконавці, але вони частіше просять м'яч в ноги, а потім роблять з ним те, що вміють. Практично в будь-якій ситуації нападники "синіх" знаходять правильний вихід. Бажання пресингувати, звичайно, теж присутнє", – цитує Реброва Команда 1.

Нагадаємо, матч 1/8 Ліги Європи Челсі – Динамо відбудеться завтра, 7 березня, початок о 22:00.

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