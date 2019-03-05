Челсі – Динамо: прогноз Олександра Алієва

Екс-хавбек Динамо Олександр Алієв зробив прогноз на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі.

"Челсі в останніх матчах показує непоганий футбол. Я б не сказав, що у них зараз спад. У грі чемпіонату Англії проти Тоттенхема вони набагато краще виглядали, показали хороший футбол і здобули три очки.

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Динамо буде в Лондоні дуже важко, хоча з англійськими командами ми граємо непогано. В даному поєдинку ставлю на перемогу Челсі в один м'яч, але кажу, що обидві команди заб'ють", – сказав Алієв FootballHub.