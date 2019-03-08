Челсі – Динамо: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич поділився враженнями після матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.

"Клас і якість – це все про нашого сьогоднішнього суперника. Наше хвилювання також вплинуло на результат, адже ми зробили кілька непотрібних помилок.

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Але схожі проблеми були не тільки у нас. Чимало команд не можуть закріпитися на половині поля Челсі. У Тоттенхема теж були з цим труднощі.

Ми хотіли пресингувати високо у другому таймі і тримати їх подалі від наших воріт. У суперника після перерви було набагато менше шансів забити, а обидва голи стали наслідком індивідуальної майстерності гравців Челсі.

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Ми розуміли, що було ризиковано грати так, як ми це робили у другій половині. І, можливо, третій гол був зайвим, але нам вдалося показати футбол, гідний європейськоого рівня. Три голи відіграти важко, але ми будемо боротися до кінця", – цитує Хацкевича офіційний сайт УЄФА.