Челсі – Динамо: післяматчева прес-конференція Мауріціо Саррі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі поділився думками після матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти київського Динамо (3:0).

"Ми могли забивати більше, ніж три голи, особливо хороші шанси у нас були в першому таймі. Втім, цей результат нас цілком влаштовує, хоча перед матчем-відповіддю ми не повинні розслаблятися.

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Ми очікуємо, що друга гра буде за схожим сценарієм. Думаю, нам потрібно буде більше оборонятися. 3:0 – хороший результат. Нам потрібно грати в Києві в інший футбол з тим же рівнем уваги і докласти таких же зусиль.

Хадсон-Одой? Він – дуже важливий для нас молодий гравець, але йому 18 років, і він потребує прогресу. Мені не подобається, якщо фанати або преса занадто сильно тиснуть на нього, зараз йому потрібно тільки думати над покращенням своїх навичок", – цитує Саррі ВВС.

Нагадаємо, матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 14 березня в Києві, початок о 19:55.

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