Челсі – Динамо: Миколенко став найкращим у програному матчі киян за версією WhoScored

Ліга Європи — 02:00 13503
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Челсі – Динамо: 0 ударів у ворота, жах 5-х гравців і провал Хацкевича в матчі Ліги Європи
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УЄФА розпочав розслідування щодо ймовірного порушення Манчестер Сіті фінансового фейр-плейАнглія — 7 бер 627
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Зінченко потрапив у топ-20 гравців АПЛ у лютому – фани Ман Сіті не впевнені, що на його місце потрібен новий фулбекАнглія — 7 бер 2564
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Рома оголосила про звільнення Ді ФранческоІталія — 7 бер 2138
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Рамос пригрозив Пересу покинути Реал: "Ти мені платиш, і я йду"Іспанія — 7 бер 8103