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Челсі – Динамо: Миколенко став найкращим у програному матчі киян за версією WhoScored

09:18 124 Читать на русском
Челсі – Динамо: Миколенко став найкращим у програному матчі киян за версією WhoScored
Віталій Миколенко (ліворуч) / Футбол 24

Оборонець Віталій Миколенко став найкращим у складі київського Динамо в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти лондонського Челсі (0:3).

17’ Педро Родрігес
65’ Вілліан
90’ Каллум Хадсон-Одой
 

Молодий захисник отримав оцінку 6,6 за версією порталу WhoScored.

Челсі – Динамо – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Упродовж матчу Миколенко 71 раз торкнувся м'яча та віддав 27 точних передач (68 % від усіх пасів). Він також став найкращим у складі обох команд за кількістю відборів (6). Друге місце за цим показником також посів "динамівець" – Сергій Сидорчук (4 відбори).

Найгіршим у складі Динамо став Артем Шабанов. За свою гру він отримав 5,6 бала. Відзначимо, що матч-відповідь 1/8 фіналу відбудеться в Києві 14 березня.

Теги
Челсі - Динамо Динамо Динамо Ліга Європи Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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