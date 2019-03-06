Челсі – Динамо: кияни сьогодні вилітають у Лондон, Хацкевич бере на матч 20 футболістів

Динамо сьогодні, о 10 ранку, вилітає у Лондон на матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.

Головний тренер киян Олександр Хацкевич вирішив взяти на матч таких футболістів:

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Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан, Артур Рудько.

Захисники: Томаш Кендзьора, Микита Бурда, Тамаш Кадар, Артем Шабанов, Віталій Миколенко.

Півзахисники: Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепєлєв, Сергій Сидорчук, Сідклей, Денис Гармаш, Олександр Андрієвський, Георгій Цітаішвілі, Ахмед Алібеков, Євген Смирний.

Нападаючий: Назарій Русин.

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Також з командою у Лондон полетіли дискваліфікований Беньямін Вербіч та травмований Міккел Дуелунд, але вони лише підтримуватимуть команду на трибунах, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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