Челсі – Динамо: кияни провели вечірнє тренування на Стемфорд Брідж

Ліга чемпіонів — 00:37 476
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Порту обіграв Рому в екстра-таймі та вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
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ПСЖ – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – як це булоЛіга чемпіонів — 00:10 2888
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Манчестер Юнайтед у компенсований час вирвав перемогу над ПСЖ та прорвався у чвертьфінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 6 бер 2205
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Челсі – Динамо: передматчева прес-конференція Олександра ХацкевичаЛіга Європи — 6 бер 3844
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Челсі – Динамо: передматчева прес-конференція Мауріціо СарріЛіга Європи — 6 бер 2900