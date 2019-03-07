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Челсі – Динамо: кияни провели вечірнє тренування на Стемфорд Брідж

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Челсі – Динамо: кияни провели вечірнє тренування на Стемфорд Брідж
Динамо провело тренування в Лондоні / Фото ФК Динамо

Київське Динамо провело тренування в Лондоні напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА проти Челсі.

 

Підопічні Олександра Хацкевича провели тренування на арені Челсі Стемфорд Брідж, повідомляє офіційний сайт киян.

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У занятті взяли участь усі гравці, які прибули до Лондона, у тому числі Беньямін Вербіч та Міккел Дуелунд, які не братимуть участь у матчі з Челсі.

Нагадаємо, поєдинок 1/8 Ліги Європи Челсі – Динамо відбудеться 7 березня, початок о 22:00.

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Теги
Челсі - Динамо Стемфорд Брідж Динамо Динамо Ліга Європи
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