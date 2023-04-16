"Я задоволений результатом і грою. Мені сподобалася якість нашої гри. Мені, чесно кажучи, пощастило бути тренером цих гравців. Я щасливий, тому що ми потішили наших вболівальників і клуб, але для себе я вже починаю думати про півфінал (Кубка Англії проти Манчестер Юнайтед – прим.).

Мудрик – про поразку від Де Дзербі і Ко: "Коли у другому таймі Челсі почав грати, було вже пізно"

Футбол – це про завтрашній день, якщо ви занадто радієте минулому результату, ви не можете працювати у футболі. Енсісо – ще один з наших важливих молодих гравців. Я радий за нього, це був важливий гол для нас і для нього, але ми могли б грати краще після другого гола. Ми грали занадто глибоко, тому повинні працювати та покращувати це. Ми занадто багато страждали.

Єдине розчарування – ми втрачаємо занадто багато гравців. У нас дуже важкий останній період сезону, а далі граємо в півфіналі Кубка Англії. Джоел Велтман і Еван Фергюсон – дуже хороші гравці. проте ми можемо змінити ситуацію. Наприклад, Паскаль Грос розпочав в центрі півзахисту, а закінчив на позиції захисника. Ми повинні організуватися, щоб досягти нашої мети на наступну гру та решту сезону", – цитує Де Дзербі сайт "чайок".

Завдяки перемозі Брайтон закріпився на 7 сходинці турнірної таблиці АПЛ. Челсі залишився одинадцятим, маючи на 10 залікових балів менше.

Челсі програв Брайтону в домашньому матчі АПЛ – Мудрик став найкращим асистентом, Де Дзербі знищив і Лемпарда