Челсі та Бенфіка зустрінуться у матчі 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд та де дивитись гру підкаже "Футбол 24".

Матч Челсі – Бенфіка розпочнеться о 22:00 за київським часом. Жозе Моурінью повертається на Стемфорд Брідж – португалець до цього двічі очолював лондонську команду (з 2004-го по 2007-й і з 2013-го по 2015-й роки).

Кайрат – Реал Мадрид: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів – Лунін дізнався вердикт Алонсо

Де дивитись гру Челсі – Бенфіка? Гру в прямому ефірі покаже MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL. Варто додати, що і Челсі, і Бенфіка зазнали поразок в першому турі. Лондонці поступились мюнхенській Баварії (1:3), а "орлів" обіграв Карабах (2:3).

Стартовий склад Челсі: Санчес – Гюсто, Чалоба, Бадіашиль, Кукурелья – Кайседо, Енцо Фернандес – Нету, Буонанотте, Гарначо – Джордж.

Стартовий склад Бенфіки: Трубін – Дедіч, Антоніу Сілва, Отаменді, Даль – Ріос, Барренечеа – Люкебакіо, Судаков, Аурснес – Павлідіс.