Головний тренер Челсі Енцо Мареска пролив світло на кадрові проблеми перед матчем з Бенфікою в Лізі чемпіонів.

"На жаль, у нас багато травмованих. Сьогодні вдень ми оцінимо стан Мойзеса Кайседо, Жоао Педро та Андрея Сантоса. Усі вони мають невеликі проблеми.

Подивимося, чи зможуть вони бути доступними завтра. У цій ситуації у нас є втрати, але є склад, аби спробувати компенсувати травми.

Це точно буде зовсім інша гра, ніж у Клубному чемпіонаті світу. Готуватися трохи складніше, бо Бенфіка зіграла лише три-чотири матчі з Жозе Моурінью. Усі ігри, які я почав дивитися, були ще з попереднім наставником, але я переглянув кілька з Жозе, а також деякі матчі, коли він тренував МЮ, Тоттенгем чи Рому.

Від Бенфіки можна очікувати теперішню схему – 4-3-3, 4-2-3-1, але також вони можуть зіграти з п'ятьма захисниками. Я очікую два-три різні варіанти, і ми маємо план на кожен із них", – цитує Мареску офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Челсі прийматиме Бенфіку у другому турі основного раунду Ліги чемпіонів завтра, 30 вересня. За португальський клуб виступають українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков.

До слова, Жоау Педро – найкращий гравець Челсі в АПЛ за системою гол+пас. В його активі два голи та три результативні передачі.

