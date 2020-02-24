Челсі – Баварія: Мюллєр назвав рецепт успіху у матчі 1/8 фіналу ЛЧ

Форвард мюнхенської Баварії Томас Мюллєр поділився очікуваннями від виїзного матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі.

"Після більш ніж 100 матчів у Лізі чемпіонів думаєш, що був на усіх найкращих європейських стадіонах, але на Стемфорд Брідж мені ще бувати не доводилося.

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У Челсі якісна команда і молоді талановиті футболісти у складі, які дійсно можуть завдати клопоту. Баварія повинна серйозно підготуватися до них. Але вони не є найкращою командою в Європі на даний момент, тому ми повинні бути впевнені в собі і не боятися Челсі", – цитує Мюллєра The Athletic.

Нагадаємо, перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між лондонським Челсі та мюнхенською Баварією відбудеться завтра, 25 лютого, на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні. Початок матчу о 22:00.

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