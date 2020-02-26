Челсі – Баварія: лондонці зазнали найбільшої поразки вдома в єврокубках

Невдача лондонського Челсі в матчі проти мюнхенської Баварії (0:3) у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів увійде в історію.
Це найбільша домашня поразка "синіх" в історії єврокубків, повідомляє Opta Sports.
Челсі – Баварія – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Окрім того, це перша невдача лондонців на Стемфорд Брідж у двобоях із німецькими командами. Поразка від Баварії – вже 8-ма для Челсі на домашній арені в сезоні 2019/20. Це найгірший показник із часів сезону 1985/86.
Нагадаємо, що Челсі розгромно поступився Баварії, пропустивши тричі в другому таймі. За мюнхенців забивали Серж Гнабрі (дубль) та Роберт Лєвандовскі.
Баварія розгромила Челсі на виїзді у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів