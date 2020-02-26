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Челсі – Баварія: лондонці зазнали найбільшої поразки вдома в єврокубках

07:30 702 Читать на русском
Челсі – Баварія: лондонці зазнали найбільшої поразки вдома в єврокубках
Маунт не вірить власним очам / твіттер Челсі

Невдача лондонського Челсі в матчі проти мюнхенської Баварії (0:3) у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів увійде в історію.

83’ Маркос Алонсо
 
Серж Гнабрі 51’
Серж Гнабрі 54’
Роберт Лєвандовскі 76’
51’ Серж Гнабрі
54’ Серж Гнабрі
76’ Роберт Лєвандовскі
83’ Маркос Алонсо

Це найбільша домашня поразка "синіх" в історії єврокубків, повідомляє Opta Sports.

Челсі – Баварія – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Окрім того, це перша невдача лондонців на Стемфорд Брідж у двобоях із німецькими командами. Поразка від Баварії – вже 8-ма для Челсі на домашній арені в сезоні 2019/20. Це найгірший показник із часів сезону 1985/86.

Нагадаємо, що Челсі розгромно поступився Баварії, пропустивши тричі в другому таймі. За мюнхенців забивали Серж Гнабрі (дубль) та Роберт Лєвандовскі.

Баварія розгромила Челсі на виїзді у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

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Теги
Ліга чемпіонів Челсі Челсі Челсі - Баварія Історія єврокубків
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