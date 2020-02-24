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Челсі – Баварія: Лемпард назвав гравця, якого потрібно найбільше остерігатись лондонцям

24 лютого 22:38 171 Читать на русском
Челсі – Баварія: Лемпард назвав гравця, якого потрібно найбільше остерігатись лондонцям
Френк Лемпард / Фото Football.London

Головний тренер Челсі Френк Лемпард поділився думками щодо зустрічі з Баварією в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

 

"Це спарені матчі. В обох концентрація і зібраність будуть мати першочергове значення. Мені подобається, коли ми ризикуємо в зоні атаки. Але в обороні ми повинні бути максимально зосереджені.

Баварія має все для перемоги у Лізі чемпіонів, – Кімміх

Роберт Лєвандовскі багато років показує стабільний рівень. Його статистика голів, всі його якості за милю видають гравця топ-класу. Я дивився багато матчів Баварії, це впадає в очі. Він очолює напад, але загроза може надходити не тільки від нього.

Так, звичайно Баварія може виграти Лігу чемпіонів. Це талановита і згуртована команда, не дарма вона лідирує в Бундеслізі. Цей клуб, який долає труднощі за рахунок сили і організації. Глибоко шаную Баварію. З року в рік вона претендує на перемогу в Лізі чемпіонів. Але наша робота полягає в тому, щоб спробувати її зупинити", – цитує Лемпарда офіційний сайт УЄФА.

Поєдинок Челсі – Баварія відбудеться 25 січня, початок о 22:00.

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Ліга чемпіонів Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Баварія Баварія Челсі Челсі Френк Лемпард Френк Лемпард Челсі - Баварія
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