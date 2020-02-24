Челсі – Баварія: Лемпард назвав гравця, якого потрібно найбільше остерігатись лондонцям

Головний тренер Челсі Френк Лемпард поділився думками щодо зустрічі з Баварією в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Це спарені матчі. В обох концентрація і зібраність будуть мати першочергове значення. Мені подобається, коли ми ризикуємо в зоні атаки. Але в обороні ми повинні бути максимально зосереджені.

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Роберт Лєвандовскі багато років показує стабільний рівень. Його статистика голів, всі його якості за милю видають гравця топ-класу. Я дивився багато матчів Баварії, це впадає в очі. Він очолює напад, але загроза може надходити не тільки від нього.

Так, звичайно Баварія може виграти Лігу чемпіонів. Це талановита і згуртована команда, не дарма вона лідирує в Бундеслізі. Цей клуб, який долає труднощі за рахунок сили і організації. Глибоко шаную Баварію. З року в рік вона претендує на перемогу в Лізі чемпіонів. Але наша робота полягає в тому, щоб спробувати її зупинити", – цитує Лемпарда офіційний сайт УЄФА.

Поєдинок Челсі – Баварія відбудеться 25 січня, початок о 22:00.

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