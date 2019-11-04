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Челсі – Аякс: Лемпард анонсував повернення Канте після тривалої відсутності

23:05 38 Читать на русском
Челсі – Аякс: Лемпард анонсував повернення Канте після тривалої відсутності
Н'Голо Канте та Френк Лемпард / Фото ФК Челсі

Головний тренер Челсі Френк Лемпард повідомив хороші новини з лазарету лондонців напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Аякса.

 

"Канте в обоймі, він в хорошій формі, і все виглядає дуже непогано стосовно його травми. До цього ситуація завжди була у підвішеному стані. Він у складі і може взяти участь в матчі проти Аякса.

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Н'Голо дуже важливий для нас. Це один з найкращих півзахисників у світі протягом кількох сезонів, тому я не буду скаржитися на те, що з його поверненням у мене з'являється приємний головний біль з приводу вибору складу. Я хочу бачити конкуренцію, зараз ми граємо кожні три-чотири дні, і мені потрібні всі півзахисники, включно з іншими позиціями", – цитує Лемпарда офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Канте зазнав травми ще 11 жовтня, перебуваючи у таборі збірної Франції.

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Ліга чемпіонів Челсі Челсі Н'Голо Канте Н'Голо Канте Френк Лемпард Френк Лемпард Челсі - Аякс
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