Челсі та Арсенал розійшлись миром у матчі 11-го туру АПЛ, який відбувся 10 листопада 2024 року. Дивіться відео голів та огляд зустрічі АПЛ на "Футбол 24".

Арсенал повів у рахунку на 31-й хвилині після швидкого розіграшу штрафного, Хаверц зумів покотити повз воротаря після пасу Санчеса. Однак, гол був скасований через офсайд.

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А от в другому таймі вже ніщо не змогло завадити відзначитись Мартінеллі. Едегор після затяжної комбінації побачив вільного Мартінеллі на лівому краю штрафного та класно туди закинув, а бразилець уникнув офсайду та прошив Санчеса у ближній кут – 0:1. Челсі відігрався через 10 хвилин: Нету прекрасно пробив у нижній кут метрів з 25-ти. Рахунок 1:1 протримався до кінця гри.