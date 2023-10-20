Наставник Челсі Маурісіо Почеттіно з оптимізмом підходить до матчу проти Арсенала попри великий розрив у таблиці.

"Я надаю перевагу складним матчам. Думаю, завтра нам треба перемогти. Ми поважаємо Арсенал, це чудова команда.

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Ви чудово знаєте, що Мікель Артета – частина моєї родини. Я збираюся зустрітися з ним завтра. Це буде важко, тому що вони виконують дуже хорошу роботу. Чудовий склад, дуже хороша команда, вони так добре грають – претендент на перемогу у всьому, не лише в АПЛ, а й ЛЧ. Це буде важко, але ми впевнені, що зробимо все можливе та зіграємо дуже гарний матч", – наводить слова Почеттіно Football London.

Додамо, що матч Челсі – Арсенал відбудеться завтра, початок о 19:30. "Каноніри" ділять першу-другу сходинку з 20 очками, а команда Мудрика в середині таблиці, маючи на 9 пунктів менше.

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