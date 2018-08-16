Челсі – Арсенал та ще 4 матчі вікенду, які неможливо пропустити

"Футбол 24" анонсує найочікуваніші матчі європейського вікенду.

К'єво – Ювентус

18 серпня 19:00. Верона, Марк Антоніо Бентегоді

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Кріштіану Роналду дебютує в Серії А. Ювентус подарував італійському чемпіонату 5-разового володаря "Золотого м'яча", чим підвищить телевізійні рейтинги та відвідуваність усіх стадіонів країни на виїзних матчах "старої синьори". К'єво з такої нагоди підняв ціни на квитки вдвічі, але це не врятує від аншлагу на першому матчі Кріша. Для Серії А розпочинається нова ера, ви не маєте права пропустити це.

Прогноз "Футбол 24": Ювентус впевнено переможе, а Роналду відзначиться результативною дією – 0:2.

Ювентус набрав 3,5 млн нових підписників в Instagram після трансферу Роналду

Челсі – Арсенал

18 серпня 19:30. Лондон, Стемфорд Брідж

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Перше велике лондонське дербі в цьому сезоні АПЛ. Наступний рік обіцяє бути важким для Челсі та Арсенала. Новим головним тренерам Мауріціо Саррі та Унаї Емері потрібен час, щоб поставити свою гру і почати досягати хороших результатів. Столичні гранди вже провели по матчу проти Манчестер Сіті – чинний чемпіон обом дав майстер-клас. Яка команда на цей момент більш сира – відповість очна зустріч.

Прогноз "Футбол 24": Результативна гра з великою кількістю помилок – 2:2.

Арсенал – Манчестер Сіті: перший провал Емері, Озілу пора в Туреччину, розкішний чемпіон та Стерлінг

Лаціо – Наполі

18 серпня 21:30. Рим, Стадіо Олімпіко

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Протистояння італійських грандів, яке в минулому сезоні подарувало 10 голів за два матчі. Щоправда, 8 з них забив Наполі, а обидві команди в кінцевому підсумку не досягли своїх цілей на Серію А. "Адзуррі" провели черговий розкішний чемпіонат, але знову поступилися титулом Ювентусу, а "орли" в останньому турі програли місце в Лізі чемпіонів. Амбіції з кожної сторони знову зашкалюють, особливо в Неаполі, куди реалізувати заповітну мрію тіфозі приїхав Карло Анчелотті.

Прогноз "Футбол 24": Наполі виграє в красивому стилі – 1:3.

Барселона – Алавес

18 серпня 23:15. Барселона, Камп Ноу

Телетрансляція на "MEGOGO", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Барселона розпочинає похід за чемпіонством. Каталонці придбали цікавих молодих виконавців, можна також сподіватися, що Дембеле та Коутінью вийдуть на свій топ-рівень. Загалом за командою Ернесто Вальверде буде досить цікаво спостерігати протягом сезону, адже питання до наставника "блаугранас" є. На Міжнародному кубку чемпіонів результати та якість гри не радували, однак вже в Суперкубку Іспанії та в товариському матчі за Кубок Гампера Барселона почала додавати.

Прогноз "Футбол 24": Перемога Барселони з різницею в два м'ячі – 2:0.

Реал – Хетафе

19 серпня 23:15. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Телетрансляція на "MEGOGO", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Хулен Лопетегі будує команду без Кріштіану Роналду. Перший млинець для нового наставника "вершкових" вийшов глевким – він програв Атлетіко Суперкубок УЄФА. Поки що дуже рано говорити, що Реал втратив свою магію, але Зінедіна Зідана і Кріштіану згадують за кожної зручної нагоди. Лунін? Поки Куртуа набирає форму, а Касілья шукає нову команду, Андрій знову має шанси потрапити в заявку. Навас хоч і не вразив у Таллінні, але залишиться основним голкіпером.

Прогноз "Футбол 24": Розгромний успіх Реала – 4:1.