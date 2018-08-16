toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
БРАГА - ЗОРЯ БОРДО - МАРІУПОЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ

Челсі – Арсенал та ще 4 матчі вікенду, які неможливо пропустити

17 серпня 08:00 1 Читать на русском
Челсі – Арсенал та ще 4 матчі вікенду, які неможливо пропустити
Лондонське дербі / Twitter

"Футбол 24" анонсує найочікуваніші матчі європейського вікенду.

К'єво – Ювентус

18 серпня 19:00. Верона, Марк Антоніо Бентегоді

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Кріштіану Роналду дебютує в Серії А. Ювентус подарував італійському чемпіонату 5-разового володаря "Золотого м'яча", чим підвищить телевізійні рейтинги та відвідуваність усіх стадіонів країни на виїзних матчах "старої синьори". К'єво з такої нагоди підняв ціни на квитки вдвічі, але це не врятує від аншлагу на першому матчі Кріша. Для Серії А розпочинається нова ера, ви не маєте права пропустити це.

Прогноз "Футбол 24": Ювентус впевнено переможе, а Роналду відзначиться результативною дією – 0:2.

Ювентус набрав 3,5 млн нових підписників в Instagram після трансферу Роналду

Челсі – Арсенал

18 серпня 19:30. Лондон, Стемфорд Брідж

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Перше велике лондонське дербі в цьому сезоні АПЛ. Наступний рік обіцяє бути важким для Челсі та Арсенала. Новим головним тренерам Мауріціо Саррі та Унаї Емері потрібен час, щоб поставити свою гру і почати досягати хороших результатів. Столичні гранди вже провели по матчу проти Манчестер Сіті – чинний чемпіон обом дав майстер-клас. Яка команда на цей момент більш сира – відповість очна зустріч.

Прогноз "Футбол 24": Результативна гра з великою кількістю помилок – 2:2.

Арсенал – Манчестер Сіті: перший провал Емері, Озілу пора в Туреччину, розкішний чемпіон та Стерлінг

Лаціо – Наполі

18 серпня 21:30. Рим, Стадіо Олімпіко

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Протистояння італійських грандів, яке в минулому сезоні подарувало 10 голів за два матчі. Щоправда, 8 з них забив Наполі, а обидві команди в кінцевому підсумку не досягли своїх цілей на Серію А. "Адзуррі" провели черговий розкішний чемпіонат, але знову поступилися титулом Ювентусу, а "орли" в останньому турі програли місце в Лізі чемпіонів. Амбіції з кожної сторони знову зашкалюють, особливо в Неаполі, куди реалізувати заповітну мрію тіфозі приїхав Карло Анчелотті.

Прогноз "Футбол 24": Наполі виграє в красивому стилі – 1:3.

Барселона – Алавес

18 серпня 23:15. Барселона, Камп Ноу

Телетрансляція на "MEGOGO", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Барселона розпочинає похід за чемпіонством. Каталонці придбали цікавих молодих виконавців, можна також сподіватися, що Дембеле та Коутінью вийдуть на свій топ-рівень. Загалом за командою Ернесто Вальверде буде досить цікаво спостерігати протягом сезону, адже питання до наставника "блаугранас" є. На Міжнародному кубку чемпіонів результати та якість гри не радували, однак вже в Суперкубку Іспанії та в товариському матчі за Кубок Гампера Барселона почала додавати.

Прогноз "Футбол 24": Перемога Барселони з різницею в два м'ячі – 2:0.

Реал – Хетафе

19 серпня 23:15. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Телетрансляція на "MEGOGO", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Хулен Лопетегі будує команду без Кріштіану Роналду. Перший млинець для нового наставника "вершкових" вийшов глевким – він програв Атлетіко Суперкубок УЄФА. Поки що дуже рано говорити, що Реал втратив свою магію, але Зінедіна Зідана і Кріштіану згадують за кожної зручної нагоди. Лунін? Поки Куртуа набирає форму, а Касілья шукає нову команду, Андрій знову має шанси потрапити в заявку. Навас хоч і не вразив у Таллінні, але залишиться основним голкіпером.

Прогноз "Футбол 24": Розгромний успіх Реала – 4:1.

Англія2 турСтемфорд Брідж (Лондон)

Челсі - Арсенал: Субота 18 серпня 2018

Челсі
до матчу
1
дн
:
21
год
:
17
хв
Арсенал
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Італія Статті Челсі - Арсенал Барселона - Алавес Реал Мадрид - Хетафе К'єво - Ювентус Лаціо - Наполі Ювентус Ювентус Наполі Наполі Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Англія Іспанія Світ Арсенал Арсенал Лаціо Лаціо Челсі Челсі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Кроос залишиться у збірній Німеччини до Євро-2020
    Німеччина — 19:49107 Кроос залишиться у збірній Німеччини до Євро-2020
17
хв
Брага
22:30
Зоря
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук