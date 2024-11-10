Челсі та Арсенал зустрінуться у центральному матчі 11-го туру АПЛ. Стартові склади та онлайн-трансляцію зустрічі дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Матч Челсі – Арсенал розпочнеться вже о 18:30 за київським часом на Стемфорд Брідж. Де дивитись гру? В Україні центральну зустріч 11-го туру АПЛ транслюватиме Setanta Sports. Стежити за текстовою онлайн-трансляцією матчу можна на "Футбол 24". Відзначимо і долю українців: і Михайло Мудрик, і Олександр Зінченко залишились на заміні.

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Стартовий склад Челсі: Санчес – Гюсто, Фофана, Колвілл, Кукурелья – Лавія, Кайседо – Мадуеке, Палмер, Нету – Джексон.

Запасні Челсі: Адарабьойо, Бадіашиль, Вейга, Джеймс, Феліш, Йоргенсен, Мудрик, Нкунку, Енцо Фернандес.

Стартовий склад Арсенала: Райя – Вайт, Габріел, Саліба, Тімбер – Партей, Райс, Едегор – Сака, Хаверц, Мартінеллі.

Запасні Арсенала: Габріел Жезус, Жоржинью, Зінченко, Ківйор, Льюїс-Скеллі, Меріно, Нванері, Нето, Троссар.