Челсі – Арсенал: післяматчева прес-конференція Унаї Емері

Головний тренер Арсенала Унаї Емері поділився думками після розгромної поразки від Челсі (1:4) у фіналі Ліги Європи.

"По-перше, хочу привітати Челсі. У першому таймі мені здавалося, що у нас хороші шанси досягти потрібного результату. Все змінив перший гол, ми намагалися не випадати з гри і шукали шляхи до воріт. Після другого голу ситуація для нас сильно ускладнилася.

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У суперника у другому таймі справи складалися вдало, а у нас не виходило забити. Результат такий, яким він є. Можливо, сьогодні ми заслуговували більшого, але своїми шансами не скористалися.

Ми знали, що буде важко. Ми намагалися, працювали, але зараз Челсі сильніший. Мої вітання. Ми добре грали в першому таймі, і суперник не створив майже нічого, крім того удару з сейвом Чеха. Челсі зіграв ефективно, і перший гол спочатку означав дуже багато. Треба залишатися спокійними, а ми допустили помилки, за що були покарані.

Хочу, щоб вболівальники знали – це частина процесу, і ми ще тільки на старті. В цьому році ми стали ближчими до досягнення наших цілей в Прем'єр-лізі. Зараз ми розчаровані, але ми зробили невеликий крок вперед.

Ми стали сильнішими, але цього мало. Потрібно додавати більше, рости далі. Багато наших гравців ще молоді. Це був їхній перший фінал, і їм є куди додавати.

У нашому складі є гравці з ім'ям, є молоді футболісти. Досвід цього сезону нам допоможе. У наступному році ці гравці нам будуть потрібні. Також потрібно підсилити склад, щоб зробити наступний крок. Нам є, куди рости", – цитує Емері офіційний сайт УЄФА.

Челсі розгромив Арсенал у фіналі Ліги Європи 2018/19