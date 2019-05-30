Челсі – Арсенал: післяматчева прес-конференція Мауріціо Саррі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі емоційно прокоментував тріумф своїх підопічних у фіналі Ліги Європи над Арсеналом (4:1), а також зачепив кілька важливих тем для лондонського клубу.

"Я дійсно дуже радий. Цей трофей дуже важливий для клубу. Ми відчували, що заслуговуємо перемоги. У січні та лютому в нас були труднощі, але ми впоралися з ситуацією, хоча в Прем'єр-лізі зробити це складно. У підсумку ми завоювали путівку в Лігу чемпіонів.

Саррі здобув свій перший трофей у тренерській кар'єрі

Перший тайм був складним. Для нас це був 64-й матч в сезоні, плюс було дуже спекотно в Баку і фізично складно грати. Я попросив футболістів зіграти сміливіше, нехай навіть це підвищувало ризик поразки. Ми показали хорошу гру в матчі з Арсеналом, який дуже небезпечно контратакує.

Азар?Це чудовий футболіст. Мені знадобилось два або три місяці, щоб зрозуміти його як людину, і тепер я знаю, що це чудовий хлопець. Я знаю, що він хоче покинути клуб, і я з повагою ставлюся до його рішення.

Треба поговорити з керівництвом клубу і зрозуміти, що я можу зробити для Челсі і що клуб може зробити для мене. Мене подобається працювати в Прем'єр-лізі, я щасливий в Челсі, але в кінці кожного сезону необхідно все обговорити. Мені здається, я заслуговую того, щоб залишитися тут. Але лише моєї думки тут недостатньо", – цитує Саррі офіційний сайт УЄФА.

Саррі завершив прес-конференцію в традиційному для себе стилі. Взяв пачку сигарет у одного з італійських журналістів, дав автограф іншому, з третім зробив Селфі і пішов під звук оплесків.

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