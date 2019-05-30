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Челсі – Арсенал: післяматчева прес-конференція Мауріціо Саррі

02:11 67 Читать на русском
Челсі – Арсенал: післяматчева прес-конференція Мауріціо Саррі
Мауріціо Саррі / Фото УЄФА

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі емоційно прокоментував тріумф своїх підопічних у фіналі Ліги Європи над Арсеналом (4:1), а також зачепив кілька важливих тем для лондонського клубу.

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

"Я дійсно дуже радий. Цей трофей дуже важливий для клубу. Ми відчували, що заслуговуємо перемоги. У січні та лютому в нас були труднощі, але ми впоралися з ситуацією, хоча в Прем'єр-лізі зробити це складно. У підсумку ми завоювали путівку в Лігу чемпіонів.

Саррі здобув свій перший трофей у тренерській кар'єрі

Перший тайм був складним. Для нас це був 64-й матч в сезоні, плюс було дуже спекотно в Баку і фізично складно грати. Я попросив футболістів зіграти сміливіше, нехай навіть це підвищувало ризик поразки. Ми показали хорошу гру в матчі з Арсеналом, який дуже небезпечно контратакує.

Азар?Це чудовий футболіст. Мені знадобилось два або три місяці, щоб зрозуміти його як людину, і тепер я знаю, що це чудовий хлопець. Я знаю, що він хоче покинути клуб, і я з повагою ставлюся до його рішення.

Треба поговорити з керівництвом клубу і зрозуміти, що я можу зробити для Челсі і що клуб може зробити для мене. Мене подобається працювати в Прем'єр-лізі, я щасливий в Челсі, але в кінці кожного сезону необхідно все обговорити. Мені здається, я заслуговую того, щоб залишитися тут. Але лише моєї думки тут недостатньо", – цитує Саррі офіційний сайт УЄФА.

Саррі завершив прес-конференцію в традиційному для себе стилі. Взяв пачку сигарет у одного з італійських журналістів, дав автограф іншому, з третім зробив Селфі і пішов під звук оплесків.

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Арсенал Арсенал Челсі Челсі Ліга Європи Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Челсі - Арсенал
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