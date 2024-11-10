Артета та Мареска виставили найсильніший склад

Ось уже два роки всі насміхаються над трансферною політикою Челсі та його результатами. Втім, парадоксальним чином ці особливості стали грати на користь "пенсіонерів". Зараз у них є два сильних склади, один з яких можна використовувати у Лізі конференцій – а навіть якщо там станеться якась ганьба, ніхто не помітить.

Челсі – Арсенал – 1:1 – відео голів та огляд матчу АПЛ

До того ж підопічним Енцо Марески не треба грати з різноманітними Інтерами та ПСЖ у ЛЧ, як Арсеналу посеред тижня. Як наслідок, лазарет у "синіх" порожній, а на "канонірів" можна було виставити найкращий склад. На жаль, Мудрик у нього не потрапив – українець залишився у запасі.

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Мікель Артета теж зумів виставити найкращий свій старт. Винятком стала відсутність травмованого Калафйорі – зате в основу повернувся Едегор. Прикро, але Зінченко до когорти найкращих у клубі наразі не належить, а його позицію на полі зайняв Тімбер. Сашко чекав на свій шанс із банки.

Рівний перший тайм. Команди нейтралізували головних зірок і не використали топ-шанс

Обидва тренери застосували персональну опіку проти ключових півзахисників. Мікель Артета прикріпив Парті до Палмера, а Енцо Мареска приставив Кайседо до Едегора. Мойзез прекрасно впорався зі своїм завданням у першому таймі – норвежець залишався непомітним.

Показник атакувальної загрози Едегора. Помітні низькі показники й тривалі відрізки без загострень з боку Мартіна.

Томасу було значно важче. Палмер дуже добре відкривався й демонстрував шикарний прийом м'яча, та і відрізати Коула від постачання не вдавалося. Опорник Арсенала постійно не встигав і втрачав концентрацію, що могло вилитись у гол вже на 3-й хвилині. Палмер бахнув з дальньої дистанції під поперечку, однак Райя врятував гостей.

Втім, поступово "каноніри" призвичаїлись, витискаючи Палмера із центральних вертикалей у фланги. Як наслідок, із 10-ї по 25-ту хвилини ключовий хавбек Челсі зробив всього два дотики до м'яча. Втім, на 24-й Челсі міг виходити вперед – гол мав забивати Гюсто, який прибіг на дальню стійку та замикав зрячий крос від Нету. Втім, Мало не влучив по воротах!

Філ Невілл у коментарі для BBC Sport видав коментар, сповнений самоіронії. "Не розумію, як Гюсто промазав у цьому епізоді. Хоча розумію. Він – правий захисник. Ми так вміємо". Цей момент став останнім для Челсі у першому таймі.

Між тим, Арсенал почав додавати в останні 20 хвилин перед перервою. Зокрема, на 27-й хвилині пресинг "канонірів" вилився у обрізку Колвілла. Сака перехопив м'яч і відкинув його Едегору, а сам побіг відкриватись на лінію півкола. Удар звідти заблокували, однак м'яч відскочив на лівий край штрафного, звідки потужно пробив Мартінеллі – Санчес парирував!

На 32-й же хвилині "каноніри" забили до біса простий гол зі стандарту. Вони не стали використовувати заготовку від Ніколя Жовера – Райс просто помітив відкривання Хаверца між захисниками на лінії карного майданчика. Наказу розігрувати штрафний лише по свистку не було, тож Деклан моментально розрізав оборону Челсі.

Кай вийшов на рандеву з Санчесом та прошив його. Втім, VAR помітив у форварда офсайд, тож рахунок не змінився.

Зрештою, команди завершили перший тайм із рахунком 0:0, але з дуже рівною статистикою.

Другий тайм – кров, ненависть і голи

Тренери вирішили обійтись без замін у роздягальні. Відповідно, не змінився і зміст гри. Команди продовжували битись на рівних, загострюючи лише час від часу. Втім, нудно на Стемфорд Брідж не було.

Спочатку фани побачили яскравий момент Челсі. На 53-й хвилині Мадуеке прийняв переведення та прорвався правим флангом, після чого виконав навіс. Фофана змушений був замикати в акробатичному стрибку, однак м'яч пройшов над над поперечкою та приземлився на сітці.

Ще за три хвилини камери вихопили скривавлене обличчя Хаверца. Хтось розсік німцю голову. Нападник присів і намагався дочекатись допомоги на полі, однак арбітр Майкл Олівер почав його проганяти за бокову лінію. Та ще й жовту картку показав! Розлючені фани тут же почали співати образливі пісні про рефері.

Ще за хвилину ТІмбер потішив вболівальників аутом. Конкурент Зінченка вкинув м'яч, але влучив собі у потилицю.

Словом, на полі було весело – а після 60-ї хвилини стало ще краще. Арсенал відкрив рахунок. Героєм став Едегор, який відібрав м'яч в опорній зоні та протягнув його до правого кута штрафного. Там Мартін обігрався з Парті, розвернувся й виконав діагональ на лівий край..

Там без належного прикриття опинився Мартінеллі. Габі змістився ближче до стійки та прошив Санчеса – 0:1!

Тепер Челсі мав відігруватись. От тільки замість цього господарі ледь не пропустили вдруге. На 66-й хвилині Тімбер прийняв пас у центрі, обіграв Мадуеке, а потім прорвався крізь Джексона, Кайседо та Лавію до лінії півкола. Свій слалом конкурент Зінченка завершив потужним ударом у дальній нижній кут – поруч з лівою стійкою!

На цьому проблеми "пенсіонерів" не завершились, адже зламався Лавія – замість нього вийшов Енцо Фернендес, а разом з ним Мудрик замінив Мадуеке. І саме цей вимушений хід приніс Челсі успіх!

На 70-й хвилині Енцо зачепився за м'яч у центрі поля й віддав пас в ноги Нету. Педру, скориставшись гігантською дірою в опорній зоні Арсенала, пробіг до лінії півкола й потужно зарядив у правий нижній кут – без шансів для Райї. 1:1!

Мудрик непогано проявив себе в ендшпілі, однак перемагати мав Арсенал

Нічия не влаштовувала жодну з команд, тож вони кинулись перемагати. Гра розкрилась – не в останню чергу через вихід свіжих флангових гравців. Мікель Артета кинув у бій Троссара й Жезуса, а Енцо Мареска – Джеймса та Нкунку. Ну і фактор Мудрика сам по собі провокував футбол із біганиною в обидва боки.

У Михайла пригадується мінімум два хороших прориви із кросами на дальній край штрафного, однак до гострого завершення вони не призвели. Хоча в одному епізоді Райї довелося вибігати далеко на фланг, аби вибити м'яч з-під ніг Михайла – на жаль, Давід не помилився.

Крім того, в кількох епізодах українець допоміг в обороні. Особливо вражають три переможних єдиноборства з чотирьох, тож можемо хвалити земляка. Свій час на полі він використав із певною користю.

Челсі й Арсенал створили декілька вбивчих моментів. Джексон навіть гол забив, реалізувавши вихід сам на сам, однак його не зарахували через явний офсайд.

Втім, Арсенал був значно гострішим. "Каноніри" могли виходити вперед на 73-й хвилині, коли Сака виконав своєчасне закидання на лінію воротарського, але свіжий Меріно трішечки не дотягнувся до м'яча.

За хвилину іспанець виправився, скинувши подачу Едегора у воротарський майданчик. Кай лише доторкнувся до м'яча, не зумівши завдати нормального удару. Санчес забрав м'яч.

Найкращі ж свої шанси Арсенал створив у самому ендшпілі. На 87-й хвилині Кайседо невдало вибив простріл з правого флангу, підрізавши м'яч у власні ворота. Санчес парирував корпусом, однак на добиванні тут же опинився Троссар – бути б голу, якби лондонський "єнот" не запустив м'яч у небо!

А на 6-й компенсованій Мікель Артета впав на коліна. З відчаю. Фінальна навала гостей призвела до несподіваного прориву Саліба на лівий край карного майданчика. Вільям виконав простріл вздовж лінії воротарського, а одразу три партнери тягнулись на замикання – і жоден не дістався до сфери! Вау...

У підсумку, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Зінченко так і не вийшов, а його команда довела безвиграшну серію у всіх турнірах до трьох матчів. Ліверпуль тримається у дев'яти балах попереду, а Ман Сіті випереджає "канонірів" на чотири – у Челсі, до речі, точно такий же розклад.

Але є і приємні новини для обох клубів. "Пенсіонери" та "гармаші" повернулись у зону Ліги чемпіонів – щоправда, за ними розташувалось два клуби з ідентичною кількістю очок. Ще три переслідувачі набрали на один пункт менше.

Ліверпуль переміг Астон Віллу – Салах зробив гол+пас, мерсисайдці відірвались від Сіті на п'ять очок і втратили лідера