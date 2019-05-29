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Челсі – Арсенал: Лінекер різко розкритикував стадіон Олімпійський в Баку

23:21 420 Читать на русском
Челсі – Арсенал: Лінекер різко розкритикував стадіон Олімпійський в Баку
Гарі Лінекер / Фото The Times

Колишній нападник збірної Англії Гарі Лінекер не в захваті від столичного стадіону Олімпійський в Азербайджані.

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

Гарі Лінекер обурився умовами перегляду фіналу Ліги Європи між Челсі та Арсеналом.

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"Потрібно було подолати весь цей шлях, щоб подивитися єврокубковий фінал, але коли сидиш на своєму місці, ти не набагато ближче до поля, ніж якби залишився вдома", – написав Лінекер в твіттері.

Раніше, багато представників футбольної Європи обурювались, що фінал ЛЄ відбуватиметься саме в столиці Азербайджану.

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Теги
Ліга Європи Челсі - Арсенал Гарі Лінекер Стадіон Олімпійський в Баку
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