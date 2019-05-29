Челсі – Арсенал: Лінекер різко розкритикував стадіон Олімпійський в Баку

Колишній нападник збірної Англії Гарі Лінекер не в захваті від столичного стадіону Олімпійський в Азербайджані.

Гарі Лінекер обурився умовами перегляду фіналу Ліги Європи між Челсі та Арсеналом.

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"Потрібно було подолати весь цей шлях, щоб подивитися єврокубковий фінал, але коли сидиш на своєму місці, ти не набагато ближче до поля, ніж якби залишився вдома", – написав Лінекер в твіттері.

Раніше, багато представників футбольної Європи обурювались, що фінал ЛЄ відбуватиметься саме в столиці Азербайджану.

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